Колумбия решила ужесточить миграционный контроль на границе с Венесуэлой

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил об ужесточении контроля на границе с Венесуэлой из-за огромного числа беженцев.

Об этом сообщает El Diario.

Отмечается, что, в частности, для пересечения границы будет обязательно требоваться паспорт, в котором будет проставляться штамп. Вместе с этим будет прекращена выдача карточек для облегчённого пересечения границы, которыми пользовались жители приграничных регионов.

В декабре Колумбия решила отправить в Венесуэлу 50 тонн ветчины, которую используют в стране для приготовления традиционных праздничных блюд. Связано это было с тем, что в Венесуэле вспыхнули протесты из-за нехватки ветчины, которая используется для приготовления традиционных праздничных блюд.