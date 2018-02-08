Колумбия решила ужесточить миграционный контроль на границе с Венесуэлой

Короткая ссылка
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил об ужесточении контроля на границе с Венесуэлой из-за огромного числа беженцев.

Об этом сообщает El Diario.

Отмечается, что, в частности, для пересечения границы будет обязательно требоваться паспорт, в котором будет проставляться штамп. Вместе с этим будет прекращена выдача карточек для облегчённого пересечения границы, которыми пользовались жители приграничных регионов.

В декабре Колумбия решила отправить в Венесуэлу 50 тонн ветчины, которую используют в стране для приготовления традиционных праздничных блюд. Связано это было с тем, что в Венесуэле вспыхнули протесты из-за нехватки ветчины, которая используется для приготовления традиционных праздничных блюд.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru