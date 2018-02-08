Захарова заявила, что Москва в диалоге с Вашингтоном не пойдёт на односторонние уступки

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Россия ведёт ежедневную работу по поиску возможностей для улучшения отношений с США, однако не будет делать односторонних уступок. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Россия открыта к сотрудничеству, безусловно, на условиях равного партнёрства. Никаких идей по сдаче позиций. Односторонних уступок нет и быть не может», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что Россия ни на шаг не уходила от своей позиции, и отметила необходимость сотрудничать с США даже при наличии противоречий. 

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