В МИД сожалеют в связи с двойственным подходом США к работе с Россией по антитеррору

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что в ведомстве с сожалением констатируют, что подходы США по взаимодействию с Россией в антитерроре двойственны.

«Вместе с тем с сожалением вынужден констатировать, что подходы Вашингтона к взаимодействию с нами в антитерроре, как и по другим аспектам отношений, сейчас двойственны», — цитирует РИА Новости Сыромолотова.

При этом он отметил, что США замалчивают конкретные примеры антитеррористического взаимодействия между странами.

«С одной стороны, американцы заинтересованы в практическом сотрудничестве, что подтверждают дающие реальные результаты контакты по линии спецслужб... С другой стороны, в атмосфере вашингтонской русофобии американская администрация стыдливо замалчивает конкретные примеры антитеррористического взаимодействия с нами», — добавил замглавы МИД.

Сыромолотов также подчеркнул, что российская сторона готова к переговорам с США по наиболее актуальным вопросам контртерроризма.