СМИ сообщили об ограничении сотрудничества корпорации Oracle с нефтяными компаниями России

Американская корпорация Oracle ужесточила условия предоставления продуктов и услуг российским клиентам из нефтегазовой отрасли, которых включили в санкционный список США. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании.

Как отмечается, речь идёт о запрете предоставлять, экспортировать или реэкспортировать товары, услуги и технологии в поддержку глубоководной и арктической шельфовой разведки, добычи, а также сланцевых проектов, имеющих потенциал нефтедобычи, если в них вовлечено лицо, подпадающее под действие американской директивы №4.

Ограничение также распространяется на любые изменения или продления уже заключённых контактов.

По данным издания, к письму прилагается список попадающих под ограничительные меры компаний, в нём почти 300 предприятий, включая «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз».

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака сообщала, что санкции США не пойдут на пользу ни американским компаниям, ни мировой экономике.