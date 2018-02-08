В Австралии при жёсткой посадке воздушного шара пострадали шесть человек

Воздушный шар совершил жёсткую посадку в австралийском штате Виктория на юго-востоке страны, передаёт ABC.

Отмечается, что инцидент произошёл в 07:20 по местному времени (23:20 мск) в долине Ярра к северо-западу от Мельбурна.

При посадке корзина воздушного шара после посадки опрокинулась на бок, что привело к повреждениям людей, находившихся в ней.

Ранее в США пилот посадил в аэропорту самолёт без шасси.