Пушков уличил власти Польши в ведении двойной игры

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, выразившего готовность разблокировать отношения с Россией в отдельных областях.

«Вновь слышим от МИД Польши заявления о готовности «разблокировать отношения» с Москвой. Хотят и «Северный поток» сорвать, и скидку на газ получить», — написал Пушков в Twitter.

Ранее в Госдуме назвали условия для экономического сотрудничества России и Польши.

В январе Чапутович выступил за сохранение дипломатических отношений с Россией.

В начале ноября 2017 года директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал НСН отношения России и Польши.