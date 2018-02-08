Пушков уличил власти Польши в ведении двойной игры
«Вновь слышим от МИД Польши заявления о готовности «разблокировать отношения» с Москвой. Хотят и «Северный поток» сорвать, и скидку на газ получить», — написал Пушков в Twitter.
Ранее в Госдуме назвали условия для экономического сотрудничества России и Польши.
В январе Чапутович выступил за сохранение дипломатических отношений с Россией.
В начале ноября 2017 года директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал НСН отношения России и Польши.