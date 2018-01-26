Глава МИД Польши выступил за сохранение дипломатических контактов с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступает за сохранение дипломатических связей с Москвой, несмотря на все существующие противоречия.

«У нас объективно серьёзно разные подходы, и говорить о генеральном сближении трудно. Тем не менее важно сохранять дипломатические контакты», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил министр, есть вопросы, где позиции России и Польши сходятся, например по ситуации в Афганистане. При этом, по словам Чапутовича, существуют значительные противоречия по ряду других вопросов, включая «Северный поток — 2».

«Нужно сохранять дипломатические контакты, и они сохраняются. Но если вы спросите меня, существует ли перспектива радикального и серьёзного улучшения отношений между нашими странами, то следует принимать во внимание эти противоречия», — сказал Чапутович.

Он также подчеркнул, что Варшава «добивается соблюдения международного права по отношению к Украине».

Ранее стало известно, что премьер Польши Матеуш Моравецкий намерен донести до госсекретаря США Рекса Тиллерсона позицию Варшавы относительно реализации проекта «Северный поток — 2».