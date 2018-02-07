В Госдуме назвали условия для экономического сотрудничества России и Польши

Россия готова сотрудничать с Польшей в экономическом плане, если со стороны Варшавы будут положительные шаги. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

«Если со стороны Польши будут положительные шаги, мы, естественно, пойдём навстречу. Мы готовы к сотрудничеству (с Польшей. — RT) в экономическом плане. И мы будем рады потеплению отношений между нашими странами», — цитирует Чепу РИА Новости.

Депутат также отметил, что Россия «всегда» готова к сотрудничеству с «любыми» странами, если это отвечает «взаимным интересам».

Таким образом парламентарий прокомментировал слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, который выразил готовность разблокировать отношения с Россией в отдельных областях.

В январе Чапутович выступил за сохранение дипломатических отношений с Россией.

В начале ноября 2017 года директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал НСН отношения России и Польши.