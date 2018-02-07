В Госдуме назвали условия для экономического сотрудничества России и Польши
«Если со стороны Польши будут положительные шаги, мы, естественно, пойдём навстречу. Мы готовы к сотрудничеству (с Польшей. — RT) в экономическом плане. И мы будем рады потеплению отношений между нашими странами», — цитирует Чепу РИА Новости.
Депутат также отметил, что Россия «всегда» готова к сотрудничеству с «любыми» странами, если это отвечает «взаимным интересам».
Таким образом парламентарий прокомментировал слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, который выразил готовность разблокировать отношения с Россией в отдельных областях.
В январе Чапутович выступил за сохранение дипломатических отношений с Россией.
В начале ноября 2017 года директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал НСН отношения России и Польши.