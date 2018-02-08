В НАТО заявили о нанесении США авиаударов по талибам в Афганистане

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Командующий воздушными силами НАТО в Афганистане Джеймс Хекер заявил, что американская авиация нанесла удары по базам талибов.

Как сообщает РИА Новости, удары были нанесены в Афганистане на границе с Таджикистаном и Китаем.

«На протяжении последней недели силы США провели воздушные операции против тренировочных баз «Талибана»*... Это помешало террористам планировать действия близ границы с Китаем и Таджикистаном», — заявил Хекер.

Отмечается, что в результате атак были уничтожены машины, украденные у афганских военных и переоборудованные в «джехадмобили».

Ранее в Пентагоне заявили, что война в Афганистане обходится США в $45 млрд в год.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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