Эксперт оценил заявление Nord Stream 2 о компенсации при изменении газового законодательства ЕС
«Nord Stream 2 показала, что при попытках Еврокомиссии законодательно блокировать «Северный поток-2» она упрётся в законы Евросоюза. И сигнал это серьёзный, который нельзя игнорировать», — заявил эксперт.
По его словам, блокировать альтернативные трубопроводы — значит жить одним днём, и ЕС просто ставит на карту собственную энергетику, на которой базируются экономика и развитие любого государства.
Как напомнил Фролов, коммерческая компания в Евросоюзе обращается в суд, если действия какой-либо страны или ЕС в целом нанесли ей убытки, не дали получить прибыль.
Ранее Варниг заявил, что в случае изменения ЕС газового законодательства компания потребует возмещения убытков.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал сокращение транзита газа через территорию Украины.