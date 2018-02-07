Эксперт оценил заявление Nord Stream 2 о компенсации при изменении газового законодательства ЕС

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление главы Nord Stream 2 Маттиаса Варнига о том, что компания потребует компенсации при изменении газового законодательства Евросоюза.

«Nord Stream 2 показала, что при попытках Еврокомиссии законодательно блокировать «Северный поток-2» она упрётся в законы Евросоюза. И сигнал это серьёзный, который нельзя игнорировать», — заявил эксперт.

По его словам, блокировать альтернативные трубопроводы — значит жить одним днём, и ЕС просто ставит на карту собственную энергетику, на которой базируются экономика и развитие любого государства.

Как напомнил Фролов, коммерческая компания в Евросоюзе обращается в суд, если действия какой-либо страны или ЕС в целом нанесли ей убытки, не дали получить прибыль.

Ранее Варниг заявил, что в случае изменения ЕС газового законодательства компания потребует возмещения убытков.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал сокращение транзита газа через территорию Украины.