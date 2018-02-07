Эксперт прокомментировал отношения США и КНДР

Американист, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев прокомментировал в беседе с НСН отношения США и КНДР.

Как заявил эксперт, для президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и его окружения вопрос об отношениях с Северной Кореей приобрёл самоценность.

«Это вопрос, который ценен сам по себе, а не только в контексте отношений с Китаем, Южной Кореей, Японией и так далее. США по таким вопросам действуют, исключительно исходя из своих текущих интересов», — рассказал Евстафьев.

Ранее посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил о попытках США создать вокруг КНДР «обстановку ужаса».

В январе политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в ситуации с КНДР.