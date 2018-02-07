Российский посол заявил о попытках США создать «обстановку ужаса» вокруг КНДР

Соединённые Штаты намерены создать вокруг Северной Кореи «обстановку ужаса», что повлияло на политику отдельных российских компаний, заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

«Наши американские коллеги в этом уже преуспели и продолжают в этом направлении работать — создавать вокруг Северной Кореи обстановку ужаса», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон даёт другим странам сигнал, что с КНДР «ничем нельзя заниматься», а те, кто будет это делать, понесут финансовые и материальные убытки.

«Наш комплекс Раджин (порт в КНДР. — RT) в соответствии с резолюциями является единственным исключением… где мы перегружаем наш уголь. Уже четыре месяца там нет ни тонны груза. Ни один российский угольщик сейчас не хочет идти в Раджин. Объяснение одно: американцы запрещают, пугают», — добавил посол.

При этом официально США ссылаются на добровольный отказ компаний от работы в Раджине, подчеркнул Мацегора.

Ранее российский посол в КНДР рассказал об ухудшении гуманитарной ситуации в стране из-за санкций ООН.