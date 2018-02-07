Эксперт прокомментировал подписание президентом Польши закона о «бандеровской идеологии»

Украинский политолог Олег Соскин прокомментировал в беседе с НСН подписание президентом Польши Анджеем Дудой закона о «бандеровской идеологии».

По словам эксперта, после подписания документа ситуация на Западной Украине может начать развиваться по совершенно непредсказуемому сценарию.

«И этот закон, о котором идёт речь, чреват серьёзными последствиями для отношений Украины и Польши. Что теперь? Демонтировать памятники, переименовывать улицы? Как действовать в этих условиях? Сейчас возникнут большие проблемы, и они уже есть», — рассказал Соскин.

Как полагает эксперт, было принято очень скоропалительное решение.

Ранее директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал принятие данного закона.