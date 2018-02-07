Москалькова прокомментировала ситуацию с вернувшимися из Сирии и Ирака женщинами

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала RT сообщения о том, что часть женщин, возвращённых в Россию с подконтрольных террористам территорий, находятся под следствием.

«Я знаю только о четырёх женщинах, которые вернулись в Россию, и действительно в отношении них было осуществлено задержание, но им были предоставлены адвокаты, возможность встречи с правозащитниками. Они выезжали вместе с мужьями, которые входили в запрещённую организацию ИГИЛ*, и она осуществляла террористические акции, что является грубейшим нарушением прав человека», — сказала она.

По словам омбудсмена, разобраться, какова «роль этих женщин», возможно исключительно в рамках уголовно-процессуального законодательства.

«Поэтому они были задержаны, поэтому проводились следственные действия, устанавливалась их роль и значение в этой террористической организации. И мы должны подходить к этому с большим пониманием, потому что каждый из нас должен быть уверен, что эти женщины не вовлечены в террористическую деятельность», — добавила Москалькова.

Она подчеркнула, что «правоохранительная система выполняет свою работу».

«И нужно всячески способствовать тому, чтобы права граждан не были нарушены террористическими акциями», — заключила она.

В конце декабря 2017 года детский омбудсмен Марина Ежова рассказала, что все женщины, возвращённые из багдадской тюрьмы в Дагестан, находятся под следствием.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.