Москалькова прокомментировала ситуацию с вернувшимися из Сирии и Ирака женщинами
«Я знаю только о четырёх женщинах, которые вернулись в Россию, и действительно в отношении них было осуществлено задержание, но им были предоставлены адвокаты, возможность встречи с правозащитниками. Они выезжали вместе с мужьями, которые входили в запрещённую организацию ИГИЛ*, и она осуществляла террористические акции, что является грубейшим нарушением прав человека», — сказала она.
По словам омбудсмена, разобраться, какова «роль этих женщин», возможно исключительно в рамках уголовно-процессуального законодательства.
«Поэтому они были задержаны, поэтому проводились следственные действия, устанавливалась их роль и значение в этой террористической организации. И мы должны подходить к этому с большим пониманием, потому что каждый из нас должен быть уверен, что эти женщины не вовлечены в террористическую деятельность», — добавила Москалькова.
Она подчеркнула, что «правоохранительная система выполняет свою работу».
«И нужно всячески способствовать тому, чтобы права граждан не были нарушены террористическими акциями», — заключила она.
В конце декабря 2017 года детский омбудсмен Марина Ежова рассказала, что все женщины, возвращённые из багдадской тюрьмы в Дагестан, находятся под следствием.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.