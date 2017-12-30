Омбудсмен в Дагестане сообщила о 40 вернувшихся из Ирака женщинах и детях

Около 40 женщин и детей возвращены в Дагестан из Ирака. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Дагестане Марина Ежова.

«На сегодняшний день около 40 женщин и детей вернули в Дагестан», — цитирует её РИА Новости.

В настоящее время врачи оказывают детям всю необходимую амбулаторную помощь.

По словам омбудсмена, несколько тысяч россиян с детьми всё ещё находятся на подконтрольной террористической организации «Исламское государство»* территории Сирии и Ирака.

«Точной цифры нет: они ведь никому не говорили, что выезжали. Приблизительно несколько тысяч россиян с детьми находятся на территории Сирии и Ирака», — уточнила Ежова.

Кроме того, она отметила, что все возвращённые из багдадской тюрьмы в Дагестан женщины сейчас находятся под следствием.

«Все они находятся под следствием, ни одна из них, по крайней мере дагестанки, не на свободе», — подчеркнула она.

Ранее Марина Ежова рассказала RT, что может ждать детей, которые родились в ходе вооружённого конфликта в Ираке и Сирии на территории, оккупированной боевиками.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.