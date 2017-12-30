Омбудсмен в Дагестане сообщила о 40 вернувшихся из Ирака женщинах и детях
«На сегодняшний день около 40 женщин и детей вернули в Дагестан», — цитирует её РИА Новости.
В настоящее время врачи оказывают детям всю необходимую амбулаторную помощь.
По словам омбудсмена, несколько тысяч россиян с детьми всё ещё находятся на подконтрольной террористической организации «Исламское государство»* территории Сирии и Ирака.
«Точной цифры нет: они ведь никому не говорили, что выезжали. Приблизительно несколько тысяч россиян с детьми находятся на территории Сирии и Ирака», — уточнила Ежова.
Кроме того, она отметила, что все возвращённые из багдадской тюрьмы в Дагестан женщины сейчас находятся под следствием.
«Все они находятся под следствием, ни одна из них, по крайней мере дагестанки, не на свободе», — подчеркнула она.
Ранее Марина Ежова рассказала RT, что может ждать детей, которые родились в ходе вооружённого конфликта в Ираке и Сирии на территории, оккупированной боевиками.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.