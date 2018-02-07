СМИ: В Ирландии после ДТП со школьным автобусом госпитализировали 26 человек

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По меньшей мере 26 человек были госпитализированы после ДТП с участием школьного автобуса в ирландском графстве Лимерик. Об этом пишет Irish Examiner.

Как отмечается, пострадали 24 учащихся и двое взрослых. Всего в автобусе находилось около 46 человек.

Инцидент произошел близ населённого пункта Каерконлиш.

Полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения школьного автобуса и машины во французской коммуне Мансьет в департаменте Жер пострадали 27 человек.

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