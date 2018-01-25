По меньшей мере 27 человек пострадали при ДТП со школьным автобусом во Франции

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В результате столкновения школьного автобуса и машины во французской коммуне Мансьет (департамент Жер) пострадали 27 человек. Об этом сообщает RTL со ссылкой на местные власти.

Как отмечается, всего в автобусе находились 45 школьников и пятеро взрослых.

В декабре школьный автобус и поезд столкнулись у французского Перпиньяна. По последним данным, погибли шестеро детей.

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