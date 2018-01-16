Число пострадавших в результате ДТП со школьным автобусом в Германии возросло до 43

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По последним данным, в результате ДТП со школьным автобусом в Германии пострадали 43 человека. Об этом сообщает SWR.

Отмечается, что шестеро детей находятся в тяжёлом состоянии.

В сообщении говорится, что автобус задел три автомобиля, прежде чем врезаться в стену.

На месте аварии находятся три спасательных вертолёта, а также сотрудники пожарной службы и врачи.

Ранее стало известно, что в немецком городе Эбербах школьный автобус с детьми врезался в стену жилого дома. Сообщалось о 20 пострадавших.

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