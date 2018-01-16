В Германии школьный автобус врезался в стену жилого дома
В немецком городе Эбербах школьный автобус с детьми врезался в стену жилого дома.
Об этом сообщает Bild.
20 Kinder verletzt - Schulbus kracht in Hauswand https://t.co/v9GC36OOL3— BILD (@BILD) 16 января 2018 г.
Отмечается, что, по предварительным данным, пострадали около 20 человек.
В сообщении говорится, что трое пострадавших получили серьёзные ранения.
В настоящее время выясняются подробности произошедшего.
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