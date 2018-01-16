В Германии школьный автобус врезался в стену жилого дома

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В немецком городе Эбербах школьный автобус с детьми врезался в стену жилого дома.

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что, по предварительным данным, пострадали около 20 человек.

В сообщении говорится, что трое пострадавших получили серьёзные ранения.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего.

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