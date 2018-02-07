МИД Турции не считает необходимым обсуждать ситуацию в Африне с США
«В Африне нет американских военных. Возможно, там время от времени бывают лишь сотрудники их спецслужб. Поэтому у нас нет необходимости обсуждать тему Африна с США», — заявил он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что присутствие военнослужащих США в Сирии может быть направлено против Турции, Ирана и России.
20 января Генштаб Вооружённых сил Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.