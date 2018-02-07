МИД Турции не считает необходимым обсуждать ситуацию в Африне с США

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TGRT заявил, что Анкара не видит необходимости обсуждать с Вашингтоном операцию в Африне, так как, по словам главы турецкого МИД, военных США в регионе нет.

«В Африне нет американских военных. Возможно, там время от времени бывают лишь сотрудники их спецслужб. Поэтому у нас нет необходимости обсуждать тему Африна с США», — заявил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что присутствие военнослужащих США в Сирии может быть направлено против Турции, Ирана и России. 

20 января Генштаб Вооружённых сил Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

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