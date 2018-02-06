Торгпредство России в Дамаске подверглось обстрелу из миномётов

Здание торгового представительства России в сирийском Дамаске подверглось миномётному обстрелу, погибших и пострадавших нет. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.

По данным ведомства, 6 февраля около 16:00 по местному времени в российское торгпредство в Дамаске при обстреле «попала 120-миллиметровая мина», зданию «нанесён существенный материальный ущерб».

«Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершённых ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни», — сообщили дипломаты.

В МИД напомнили, что в понедельник, 5 февраля, в сирийской столице под обстрел попала «российская неправительственная делегация».

«Огонь вёлся прицельно по пунктам раздачи гуманитарной помощи, которую привезли российские религиозные деятели — христиане и мусульмане — в счёт средств, собранных верующими в храмах и мечетях в различных регионах Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

В ведомстве призвали международное сообщество отреагировать на данные инциденты, которые направлены против диппредставительств, «культовых сооружений и гуманитарных миссий».

Ранее стало известно, что пункт раздачи гумпомощи от верующих России в центре Дамаска подвергся обстрелу, в результате чего погибли два человека.

ФАН передавало, что в зонах деэскалации в Сирии зафиксировали восемь случаев нарушения режима перемирия.