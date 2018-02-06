В зонах деэскалации в Сирии за сутки зафиксировано восемь нарушений режима перемирия

В сирийских зонах деэскалации зафиксировано восемь случаев нарушения режима перемирия за сутки, сообщает ФАН со ссылкой на департамент информации Министерства обороны России.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, стрельба была отмечена в провинциях Дамаск (один случай), Хомс (два случая), Латакия (два случая) и Алеппо (один случай).

Турецкая мониторинговая группа выявила два случая стрельбы в провинциях Дамаск и Идлиб.

Все нарушения носили характер беспорядочной стрельбы в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Обстановка в зонах деэскалации расценивается как стабильная.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.