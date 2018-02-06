Рухани заявил, что обсудил с Путиным трёхстороннюю встречу лидеров Ирана, России и Турции

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани в ходе телефонного разговора обсудили проведение в будущем трёхсторонней встречи иранского, российского и турецкого лидеров по Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Один из вопросов, который с президентом Путиным обсуждали сегодня по телефону, один из моментов, о котором он сообщил, заключался в том, что он чувствовал необходимость проведения не в столь отдалённом будущем саммита глав трёх стран по региональным проблемам и по Сирии», — рассказал Рухани.

Ранее стало известно, что Путин и Рухани обсудили ряд международных проблем, в частности, итоги Конгресса сирийского национального диалога, завершившегося ранее в Сочи.