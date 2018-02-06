Лавров обсудил с главой МИД Ирана итоги Конгресса сирийского нацдиалога
Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД России заявлении.
«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на реализацию решений сочинского Конгресса сирийского национального диалога и подготовку намеченного на текущий год V Каспийского саммита в Казахстане», — говорится в сообщении.
Ранее российский президент Владимир Путин обсудил с лидером Ирана Хасаном Рухани итоги Конгресса в Сочи.
Конгресс сирийского нацдиалога проходил в Сочи в период с 29 по 30 января.