Глава МИД Дании призвал Россию выбрать «другой курс» для дальнейшего сотрудничества

Короткая ссылка
Дания заинтересована в восстановлении нормальных отношений с Россией, однако Москве стоит выбрать «другой курс развития».

Об этом заявил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.  

«У нас есть общие интересы по целому ряду направлений. Наши двусторонние контакты развиваются, мы надеемся вскоре вернуться к нормальному продвижению взаимоотношений между нашими странами, гражданами и компаниями», — сказал Самуэльсен.

По его словам, для этого российской стороне стоит поменять свой курс.

«Но позвольте отметить, что для этого необходимо, чтобы Россия выбрала другой курс развития», — добавил глава датского МИД.

Министр подчеркнул, что у Дании и России есть направления, в которых существуют общие взгляды.

«Это арктические вопросы. Надеюсь, мы продолжим наше сотрудничество в этой области», — заключил он.  

Ранее посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили рассказал, что страны Арктического региона не видят в России военной угрозы.

RT вёл прямую трансляцию.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru