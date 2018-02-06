Глава МИД Дании призвал Россию выбрать «другой курс» для дальнейшего сотрудничества

Дания заинтересована в восстановлении нормальных отношений с Россией, однако Москве стоит выбрать «другой курс развития».

Об этом заявил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«У нас есть общие интересы по целому ряду направлений. Наши двусторонние контакты развиваются, мы надеемся вскоре вернуться к нормальному продвижению взаимоотношений между нашими странами, гражданами и компаниями», — сказал Самуэльсен.

По его словам, для этого российской стороне стоит поменять свой курс.

«Но позвольте отметить, что для этого необходимо, чтобы Россия выбрала другой курс развития», — добавил глава датского МИД.

Министр подчеркнул, что у Дании и России есть направления, в которых существуют общие взгляды.

«Это арктические вопросы. Надеюсь, мы продолжим наше сотрудничество в этой области», — заключил он.

Ранее посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили рассказал, что страны Арктического региона не видят в России военной угрозы.

RT вёл прямую трансляцию.