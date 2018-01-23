Посол России в Норвегии рассказал об отношении стран арктического региона к России

Страны арктического региона не видят в России военной угрозы, а также с пониманием относятся к российским инвестициям в развитие арктической инфраструктуры, рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили.

«Страны, которые не настроены конструктивно, у которых нет экономических интересов во взаимоотношениях с нами, в частности, прибалтийские страны, они воспринимают через призму придуманных стереотипных угроз. Но таковых не существует, приятно сознавать, что серьёзные страны, которые находятся в арктическом регионе, прекрасно понимают интерес и правомерность наших инвестиций», — цитирует Рамишвили РИА Новости.

Он отметил, что Россия «приветствуется в качестве ответственной арктической страны и в сотрудничестве с ней заинтересованы все страны арктического региона».

Ранее ФАН сообщало, что из Арктики вывезли свыше 10 тыс. тонн металлолома в рамках работ по экологической очистке, проводившихся в течение трёх лет.