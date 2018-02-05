СМИ: Структура Пентагона не может отчитаться о потраченных $800 млн
По сведениям издания, Агентство оборонного материально-технического обеспечения (Defense Logistics Agency) не смогло должным образом задокументировать более $800 млн, задействованных в строительных проектах.
Как отмечается, это только один из ряда подобных случаев.
Авторы материала подчёркивают, что эти сведения ставят под вопрос способность Пентагона правильно распоряжаться бюджетом в $700 млрд.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил информацию о том, что президент США Дональд Трамп собирается запросить у конгресса $716 млрд на военные расходы на 2019 финансовый год.