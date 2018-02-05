СМИ: Структура Пентагона не может отчитаться о потраченных $800 млн

Одно из агентств Министерства обороны США не может отчитаться за сотни миллионов потраченных средств. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные аудиторской компании.

По сведениям издания, Агентство оборонного материально-технического обеспечения (Defense Logistics Agency) не смогло должным образом задокументировать более $800 млн, задействованных в строительных проектах.

Как отмечается, это только один из ряда подобных случаев.

Авторы материала подчёркивают, что эти сведения ставят под вопрос способность Пентагона правильно распоряжаться бюджетом в $700 млрд.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил информацию о том, что президент США Дональд Трамп собирается запросить у конгресса $716 млрд на военные расходы на 2019 финансовый год.