В Пентагоне подтвердили намерение Трампа запросить $716 млрд на военные расходы на 2019 год

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил информацию о том, что президент США Дональд Трамп собирается запросить у конгресса $716 млрд на военные расходы на 2019 финансовый год.

Об этом сообщает The Hill.

«Мне нужно сделать военных более смертоносными», — приводят источники издания заявление Мэттиса, сделанное на закрытом заседании. 

Ранее сообщалось, в 2019 году Трамп намерен запросить для вооружённых сил $716 млрд.

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