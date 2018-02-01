В Пентагоне подтвердили намерение Трампа запросить $716 млрд на военные расходы на 2019 год
Глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил информацию о том, что президент США Дональд Трамп собирается запросить у конгресса $716 млрд на военные расходы на 2019 финансовый год.
Об этом сообщает The Hill.
«Мне нужно сделать военных более смертоносными», — приводят источники издания заявление Мэттиса, сделанное на закрытом заседании.
Ранее сообщалось, в 2019 году Трамп намерен запросить для вооружённых сил $716 млрд.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard