Доклад: Пентагон финансировал афганских военных, зная об их преступлениях в отношении детей

Пентагон продолжал финансировать военнослужащих в Афганистане и местные силы безопасности, даже узнав, что некоторые военные были вовлечены в многочисленные эпизоды нарушений прав человека, в том числе и преступления сексуального характера в отношении детей.

Об этом сообщается в докладе Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR).

Отмечается, что 63-страничный отчёт был составлен ещё в июне 2017 года, но опубликовали его лишь в январе нынешнего.

В частности, в документе указано, что в 2013 году Пентагон предоставил финансовые средства 12 афганским подразделениям, которые были замешаны в 14 эпизодах нарушения прав человека.

Американским военным удалось выделить деньги в обход закона, который запрещает армии США и Госдепу финансировать иностранных военных или полицейские подразделения в случаях, когда имеются достоверные доказательства того, что они совершили грубые нарушения прав человека.

В ведомстве смогли предоставить деньги благодаря пункту в законе, который позволяет игнорировать факт нарушения прав человека, если финансирование отрядов необходимо для «обеспечения национальной безопасности».

В июле правозащитники потребовали от властей США предоставить информацию об участии американских военных в пытках и допросах заключённых в секретных тюрьмах в Йемене.