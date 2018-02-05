В сети опубликовано видео возможного сражения пилота сбитого в Сирии Су-25 с боевиками

В сети опубликовано видео предполагаемого сражения боевиков с российским лётчиком, который катапультировался после того, как его Су-25СМ был сбит в сирийском Идлибе.

На кадрах видно много боевиков, также слышна фраза на русском языке: «Это вам за пацанов». После этого звучат похожие на выстрелы звуки.

Предполагается, что пилот подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам.

Подлинность опубликованного видео не подтверждается.

3 февраля в сирийском Идлибе был сбит российский самолёт Су-25.

Пилот катапультировался в район, подконтрольный боевикам группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Как сообщается, в ходе сражения с членами террористической организации он был убит.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.