В сети опубликовано видео возможного сражения пилота сбитого в Сирии Су-25 с боевиками
- © Кадр: видео Directorate 4 / Telegram
На кадрах видно много боевиков, также слышна фраза на русском языке: «Это вам за пацанов». После этого звучат похожие на выстрелы звуки.
Предполагается, что пилот подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам.
Подлинность опубликованного видео не подтверждается.
3 февраля в сирийском Идлибе был сбит российский самолёт Су-25.
Пилот катапультировался в район, подконтрольный боевикам группировки «Джабхат ан-Нусра»*.
Как сообщается, в ходе сражения с членами террористической организации он был убит.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.