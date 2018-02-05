В Эквадоре прошёл референдум об ограничении числа переизбраний на выборные должности
К настоящему времени обработано около 15% бюллетеней.
Отмечается, что 65% избирателей отдали свой голос за внесение соответствующих поправок в Конституцию.
Президент Эквадора Ленин Морено заявил о победе демократии после референдума.
«Сегодня убедительно победила демократия... Сегодня все мы ясно и убедительно, свободно и демократически показали, какое будущее хотим для наших детей. Победа «да» — это победа страны», — написал он в своём Twitter.
Hoy ha triunfado la democracia de manera contundente con el Sí. Hoy, todos nosotros manifestamos de manera clara y contundente, libre y democráticamente, sobre el futuro que queremos para nuestros hijos. La victoria del Sí, es la victoria del país. #EcuadorDijoSí— Lenín Moreno (@Lenin) 5 февраля 2018 г.
Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа в своём Twitter также прокомментировал предварительные итоги референдума, назвав произошедшее нарушением основного закона государства.
«Поздравляю всех наших сторонников! Ни одно движение в одиночку не может набрать 36% (голосов. — RT), особенно за такой короткий промежуток времени и в ходе столь неравной борьбы. Борьба продолжается. Мы не можем допустить подобное нарушение Конституции в правовом государстве», — написал политик.
¡Felicitaciones a todos nuestros militantes! NINGÚN movimiento por sí solo puede lograr el 36% alcanzado, peor en tan poco tiempo y en lucha tan desigual.— Rafael Correa (@MashiRafael) 5 февраля 2018 г.
La lucha continúa. No podemos aceptar en un Estado de Derecho, tamaño rompimiento constitucional.
¡Hasta la victoria siempre!
Ранее сообщалось, что действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис победил во втором туре президентских выборов.