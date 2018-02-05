В Эквадоре прошёл референдум об ограничении числа переизбраний на выборные должности

В Эквадоре прошёл референдум о внесении в Конституцию страны поправок, которые ограничат право одного человека многократно переизбираться на одну и ту же выборную должность, в частности, на пост президента. Об этом сообщается на сайте Национального избирательного совета.

К настоящему времени обработано около 15% бюллетеней.

Отмечается, что 65% избирателей отдали свой голос за внесение соответствующих поправок в Конституцию.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил о победе демократии после референдума.

«Сегодня убедительно победила демократия... Сегодня все мы ясно и убедительно, свободно и демократически показали, какое будущее хотим для наших детей. Победа «да» — это победа страны», — написал он в своём Twitter.

Hoy ha triunfado la democracia de manera contundente con el Sí. Hoy, todos nosotros manifestamos de manera clara y contundente, libre y democráticamente, sobre el futuro que queremos para nuestros hijos. La victoria del Sí, es la victoria del país. #EcuadorDijoSí — Lenín Moreno (@Lenin) 5 февраля 2018 г.

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа в своём Twitter также прокомментировал предварительные итоги референдума, назвав произошедшее нарушением основного закона государства.

«Поздравляю всех наших сторонников! Ни одно движение в одиночку не может набрать 36% (голосов. — RT), особенно за такой короткий промежуток времени и в ходе столь неравной борьбы. Борьба продолжается. Мы не можем допустить подобное нарушение Конституции в правовом государстве», — написал политик.

¡Felicitaciones a todos nuestros militantes! NINGÚN movimiento por sí solo puede lograr el 36% alcanzado, peor en tan poco tiempo y en lucha tan desigual.

La lucha continúa. No podemos aceptar en un Estado de Derecho, tamaño rompimiento constitucional.

¡Hasta la victoria siempre! — Rafael Correa (@MashiRafael) 5 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис победил во втором туре президентских выборов.