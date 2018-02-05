В Эквадоре прошёл референдум об ограничении числа переизбраний на выборные должности

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В Эквадоре прошёл референдум о внесении в Конституцию страны поправок, которые ограничат право одного человека многократно переизбираться на одну и ту же выборную должность, в частности, на пост президента. Об этом сообщается на сайте Национального избирательного совета.

К настоящему времени обработано около 15% бюллетеней.

Отмечается, что 65% избирателей отдали свой голос за внесение соответствующих поправок в Конституцию.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил о победе демократии после референдума.

«Сегодня убедительно победила демократия... Сегодня все мы ясно и убедительно, свободно и демократически показали, какое будущее хотим для наших детей. Победа «да» — это победа страны», — написал он в своём Twitter.

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа в своём Twitter также прокомментировал предварительные итоги референдума, назвав произошедшее нарушением основного закона государства.

«Поздравляю всех наших сторонников! Ни одно движение в одиночку не может набрать 36% (голосов. — RT), особенно за такой короткий промежуток времени и в ходе столь неравной борьбы. Борьба продолжается. Мы не можем допустить подобное нарушение Конституции в правовом государстве», — написал политик.

Ранее сообщалось, что действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис победил во втором туре президентских выборов. 

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