Анастасиадис победил на выборах президента Кипра

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Действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис победил во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает МВД страны.

Как отмечается, Анастасиадис набирает 55,99%, его соперник от левой партии АКЕЛ Ставрос Малас — 44, 01% голосов.

По данным Associated Press, Малас уже позвонил Анастасиадису и признал поражение.

4 февраля на Кипре началось голосование во втором туре президентских выборов.

Избирательные участки открылись в 07:00 (08:00 мск) и работали до 18:00 (19:00 мск) с часовым перерывом.

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