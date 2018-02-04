Анастасиадис победил на выборах президента Кипра
Действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис победил во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает МВД страны.
Как отмечается, Анастасиадис набирает 55,99%, его соперник от левой партии АКЕЛ Ставрос Малас — 44, 01% голосов.
По данным Associated Press, Малас уже позвонил Анастасиадису и признал поражение.
4 февраля на Кипре началось голосование во втором туре президентских выборов.
Избирательные участки открылись в 07:00 (08:00 мск) и работали до 18:00 (19:00 мск) с часовым перерывом.
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