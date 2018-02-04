В МВД Кипра сообщили о лидерстве Анастасиадиса на выборах президента

Действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис лидирует во втором туре президентских выборов.

По данным МВД Кипра, он набирает 56% голосов, его соперник от левой партии АКЕЛ Ставрос Малас набирает 44% голосов.

4 февраля на Кипре началось голосование во втором туре президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07:00 (08:00 мск) и работали до 18:00 (19:00 мск) с часовым перерывом.