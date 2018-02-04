Источник: действующий глава Кипра побеждает во втором туре президентских выборов

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Действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис, по данным экзитполов, побеждает во втором туре президентских выборов.
Источник: действующий глава Кипра побеждает во втором туре президентских выборов
  • Никос Анастасиадис
  • Reuters
  • © Yiannis Kourtoglou

Об этом сообщил источник РИА Новости в Никосии со ссылкой на данные опросов.

Как отмечается, действующий глава государства набирает 54—56% голосов.

Кандидат от левой партии АКЕЛ Ставрос Малас — от 44% до 46% голосов.

Ранее сообщалось, что на Кипре стартовал второй тур президентских выборов.

Первый тур выборов прошёл 28 января.

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