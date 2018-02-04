Источник: действующий глава Кипра побеждает во втором туре президентских выборов

Действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис, по данным экзитполов, побеждает во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщил источник РИА Новости в Никосии со ссылкой на данные опросов.

Как отмечается, действующий глава государства набирает 54—56% голосов.

Кандидат от левой партии АКЕЛ Ставрос Малас — от 44% до 46% голосов.

Ранее сообщалось, что на Кипре стартовал второй тур президентских выборов.

Первый тур выборов прошёл 28 января.