Источник: действующий глава Кипра побеждает во втором туре президентских выборов
Действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис, по данным экзитполов, побеждает во втором туре президентских выборов.
- Никос Анастасиадис
- Reuters
- © Yiannis Kourtoglou
Об этом сообщил источник РИА Новости в Никосии со ссылкой на данные опросов.
Как отмечается, действующий глава государства набирает 54—56% голосов.
Кандидат от левой партии АКЕЛ Ставрос Малас — от 44% до 46% голосов.
Ранее сообщалось, что на Кипре стартовал второй тур президентских выборов.
Первый тур выборов прошёл 28 января.
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