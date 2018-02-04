На Кипре стартовал второй тур президентских выборов

Голосование во втором туре президентских выборов началось в Греции, передаёт телеканал Sigma.

Сообщается, что избирательные участки открылись в 07:00 (08:00 мск) и продолжат свою работу до 18:00 (19:00 мск) с часовым перерывом. Окончательные результаты ожидаются в 19:30 (20:30 мск).

Во втором туре избиратели выбирают между лидерами первого тура — действующим президентом, кандидатом от правой партии ДИСИ Никосом Анастасиадисом и кандидатом от левой партии АКЕЛ Ставросом Маласом.

Первый тур выборов прошёл 28 января.