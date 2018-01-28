Экзитпол: Анастасиадис и Малас выходят во второй тур выборов президента Кипра

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Во второй тур президентских выборов на Кипре проходят действующий президент Никос Анастасиадис и представитель коммунистической партии АКЕЛ (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас.

Об этом сообщает кипрское государственное телевидение RIC со ссылкой на данные опроса на выходе из избирательных участков.

По данным экзитполов, Анастасиадис набирает 38-42% голосов избирателей, Малас 27-31% голосов.

На третьем месте Николас Пападопулос от центристской Демократической партии (ДИКО) — 21,5-24,5%.

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