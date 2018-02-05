В Омане женщины получат право водить такси

Короткая ссылка
В Омане женщины в ближайшее время получат право водить такси и большегрузные транспортные средства. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на заявление полиции королевства.

«Правительство Омана предпринимает меры для того, чтобы наделить женщин равными с мужчинами правами в области занятости и ведения бизнеса», — говорится в тексте сообщения.

При этом отмечается, что те машины, которыми будут управлять женщины, окрасят в голубой и розовый цвета. 

Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии с июня 2018 года женщинам разрешат водить мотоциклы и грузовики. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru