В Омане женщины получат право водить такси

В Омане женщины в ближайшее время получат право водить такси и большегрузные транспортные средства. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на заявление полиции королевства.

«Правительство Омана предпринимает меры для того, чтобы наделить женщин равными с мужчинами правами в области занятости и ведения бизнеса», — говорится в тексте сообщения.

При этом отмечается, что те машины, которыми будут управлять женщины, окрасят в голубой и розовый цвета.

Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии с июня 2018 года женщинам разрешат водить мотоциклы и грузовики.