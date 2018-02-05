В Омане женщины получат право водить такси
В Омане женщины в ближайшее время получат право водить такси и большегрузные транспортные средства. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на заявление полиции королевства.
«Правительство Омана предпринимает меры для того, чтобы наделить женщин равными с мужчинами правами в области занятости и ведения бизнеса», — говорится в тексте сообщения.
При этом отмечается, что те машины, которыми будут управлять женщины, окрасят в голубой и розовый цвета.
Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии с июня 2018 года женщинам разрешат водить мотоциклы и грузовики.
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