СМИ: Власти Саудовской Аравии разрешат женщинам посещать страну без сопровождения мужчин

Власти Саудовской Аравии разрешат женщинам старше 25 лет посещать страну без сопровождения мужчин. Об этом сообщает Khaleej Times со ссылкой на официального представителя Главного управления по туризму и национальному наследию. ‏

При этом отмечается, что женщины младше 25 лет не смогут посетить страну без сопровождения одного из членов семьи.

Women above 25 can now travel to Saudi Arabia alone

> > https://t.co/TOT3AxYQ4xpic.twitter.com/8I4Nx9lXfG — Khaleej Times (@khaleejtimes) 11 января 2018 г.

Также сообщается, что срок действия визы, выдаваемой женщинам, решившим посетить Саудовскую Аравию без сопровождения, не будет превышать 30 дней.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии с июня 2018 года женщинам разрешат водить мотоциклы и грузовики.