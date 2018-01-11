Власти Шри-Ланки разрешили женщинам покупать алкоголь
Власти Шри-Ланки официально отменили запрет на продажу алкоголя женщинам.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что ранее закон, принятый в 1955 году, запрещал продавать женщинам алкоголь. Теперь же они могут покупать подобную продукцию, если достигли 18 лет.
Вместе с этим женщинам также разрешат работать в местах, где продаётся алкоголь, без предварительного одобрения властей.
Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии с июня 2018 года женщинам разрешат водить мотоциклы и грузовики.
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