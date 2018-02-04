В США выставлен на продажу автомобиль, собранный из частей 17 машин
Владелец автомобиля планирует продать машину за $25 тыс. (около 1,4 млн рублей).
В процессе сборки транспортного средства, как сообщается, были использованы запчасти, в частности, Chevrolet и Cadillac разных годов выпуска, а также Buick и Pontiac.
Отмечается, что по документам автомобиль проходит как Chevrolet 1939 года выпуска.
Ранее портал Nation News сообщал, что эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг автомобилей, которыми больше всего довольны россияне.