В США выставлен на продажу автомобиль, собранный из частей 17 машин

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В Соединённых Штатах выставлен на продажу автомобиль, который был собран из частей 17 машин. Об этом сообщает The Mice Times of Asia.

Владелец автомобиля планирует продать машину за $25 тыс. (около 1,4 млн рублей).

В процессе сборки транспортного средства, как сообщается, были использованы запчасти, в частности, Chevrolet и Cadillac разных годов выпуска, а также Buick и Pontiac.

Отмечается, что по документам автомобиль проходит как Chevrolet 1939 года выпуска.

Ранее портал Nation News сообщал, что эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг автомобилей, которыми больше всего довольны россияне.

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