Названы самые безопасные автомобили 2017 года

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей (Euro NCAP) назвал самые безопасные машины 2017 года, сообщает «ПолитЭксперт».

В рейтинг попали легковые транспортные средства, получившие наименьшие повреждения в результате испытаний.

Список опубликован на официальном интернет-портале Euro NCAP. В тестировании приняли участие около 70 моделей. Большинство — только вышедшие автомобили, а также их рестайлинговые версии.

Самым защищённым пятидверным лифтбеком назван Volkswagen Arteon. В категории «Большой кроссвер» победил Volvo XC90.

В номинации «Самый безопасный компактный кроссовер» призовое место досталось Volkswagen T-Roc.

Лидером среди малых автомобилей признали Volkswagen Polo, а самой безопасной машиной для всей семьи стал Opel Crossland X.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что две модели Lada попали в список самых продаваемых автомобилей в Европе.