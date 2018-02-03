СМИ: Эрдоган и Макрон обсудили Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи
Об этом сообщает Hürriyet.
#SonDakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü... https://t.co/UuV2ytR9dgpic.twitter.com/jFtvzkFNTm— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 3 февраля 2018 г.
Отмечается, что лидеры обсудили операцию Турции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, а также прошедший в Сочи Конгресс сирийского национального диалога.
Ранее президент России Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе беседы подчеркнули значимость реализации решений, которые были приняты во время Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.