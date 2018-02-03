СМИ: Эрдоган и Макрон обсудили Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Hürriyet.

Отмечается, что лидеры обсудили операцию Турции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, а также прошедший в Сочи Конгресс сирийского национального диалога.

Ранее президент России Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе беседы подчеркнули значимость реализации решений, которые были приняты во время Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

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