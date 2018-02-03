МИД Сирии отверг обвинения США в применении химоружия под Дамаском

Сирийские власти осуждают обвинения США в применении химического оружия в восточном пригороде Дамаска, передаёт агентство SANA.

«МИД решительно осуждает безосновательные обвинения США в адрес сирийского руководства в связи с применением химического оружия в Восточной Гуте под Дамаском», — говорится в заявлении.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон обеспокоен информацией об использовании химоружия на основе зарина в Сирии, однако пока не располагает соответствующими доказательствами.

В январе Россия предложила создать международный орган по расследованию применения химоружия в Сирии.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химическое оружие в ходе конфликта.