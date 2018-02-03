МИД Сирии отверг обвинения США в применении химоружия под Дамаском
«МИД решительно осуждает безосновательные обвинения США в адрес сирийского руководства в связи с применением химического оружия в Восточной Гуте под Дамаском», — говорится в заявлении.
Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон обеспокоен информацией об использовании химоружия на основе зарина в Сирии, однако пока не располагает соответствующими доказательствами.
В январе Россия предложила создать международный орган по расследованию применения химоружия в Сирии.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химическое оружие в ходе конфликта.