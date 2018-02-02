Глава Пентагона признал отсутствие у США доказательств использования зарина в Сирии

Вашингтон обеспокоен сообщениями об использовании химического оружия на основе зарина в Сирии, однако пока не располагает соответствующими доказательствами. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Как передаёт Associated Press, соответствующее заявление было сделано министром в ходе беседы с журналистами в Пентагоне. По словам Мэттиса, в настоящее время Соединённые Штаты «ищут доказательства» применения зарина в Сирии.

Кроме того, он отметил, что, по данным США, сирийские войска якобы использовали химоружие на основе хлора в ходе конфликта в стране.

Ранее Россия предложила создать международный орган по расследованию применения химоружия в Сирии.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химическое оружие в ходе конфликта.