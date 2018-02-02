Глава Пентагона признал отсутствие у США доказательств использования зарина в Сирии

Короткая ссылка
Вашингтон обеспокоен сообщениями об использовании химического оружия на основе зарина в Сирии, однако пока не располагает соответствующими доказательствами. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Как передаёт Associated Press, соответствующее заявление было сделано министром в ходе беседы с журналистами в Пентагоне. По словам Мэттиса, в настоящее время Соединённые Штаты «ищут доказательства» применения зарина в Сирии.

Кроме того, он отметил, что, по данным США, сирийские войска якобы использовали химоружие на основе хлора в ходе конфликта в стране.

Ранее Россия предложила создать международный орган по расследованию применения химоружия в Сирии. 

Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химическое оружие в ходе конфликта.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ближний Восток Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru