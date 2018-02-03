В Госдуме раскритиковали слова Мэттиса о смелости Киева перед лицом «российской агрессии»

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который в ходе встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком выразил ему признательность за смелость Киева перед лицом «российской агрессии».

«Я бы назвал это так: хозяин похвалил свою болонку. Ничего, кроме смеха, это не вызывает. Никакой агрессии со стороны нашей страны по отношению к Украине или какому-либо другому государству нет. Видимо, подобное было сказано с целью поддержать дух украинского руководства в борьбе со своим собственным народом. А Россия здесь надуманный враг», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что Мэттис провёл в США встречу с министром обороны Украины, а также поблагодарил его за смелость Киева перед лицом «российской агрессии».