В Госдуме раскритиковали слова Мэттиса о смелости Киева перед лицом «российской агрессии»

Короткая ссылка
Марианна Чурсина
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который в ходе встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком выразил ему признательность за смелость Киева перед лицом «российской агрессии».

«Я бы назвал это так: хозяин похвалил свою болонку. Ничего, кроме смеха, это не вызывает. Никакой агрессии со стороны нашей страны по отношению к Украине или какому-либо другому государству нет. Видимо, подобное было сказано с целью поддержать дух украинского руководства в борьбе со своим собственным народом. А Россия здесь надуманный враг», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что Мэттис провёл в США встречу с министром обороны Украины, а также поблагодарил его за смелость Киева перед лицом «российской агрессии».

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru