Мэттис поблагодарил главу Минобороны Украины за смелость Киева перед лицом «российской агрессии»

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком выразил ему признательность за смелость Киева перед лицом «российской агрессии».

«Он (Мэттис. — RT) выразил надежду, что администрация президента и Верховная рада — парламент Украины — предпримут быстрые действия и проведут законопроект, который обеспечит прочную законодательную основу для реализации реформ в обороне в поддержку безопасной и демократической Украины», — говорится в заявлении Министерства обороны США.

Кроме того, отмечается, что стороны пообещали укрепить долгосрочное сотрудничество между США и Украиной, «основанное на взаимных интересах безопасности и разделяемых обеими странами принципах».

Ранее стало известно, что Мэттис провёл в США встречу с министром обороны Украины.