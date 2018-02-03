Мэттис поблагодарил главу Минобороны Украины за смелость Киева перед лицом «российской агрессии»

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком выразил ему признательность за смелость Киева перед лицом «российской агрессии».

«Он (Мэттис. — RT) выразил надежду, что администрация президента и Верховная рада — парламент Украины — предпримут быстрые действия и проведут законопроект, который обеспечит прочную законодательную основу для реализации реформ в обороне в поддержку безопасной и демократической Украины», —  говорится в заявлении Министерства обороны США.

Кроме того, отмечается, что стороны пообещали укрепить долгосрочное сотрудничество между США и Украиной, «основанное на взаимных интересах безопасности и разделяемых обеими странами принципах».

Ранее стало известно, что Мэттис провёл в США встречу с министром обороны Украины.

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