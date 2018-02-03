Экс-глава ФРС рассказала о возможной угрозе для рынка США

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Джанет Йеллен в свой последний день на посту главы Федеральной резервной системы (ФРС) заявила об опасности перегретого рынка для США.

«Я не хочу называть то, что мы видим сейчас, «пузырём», но я бы сказала, что в общем оценка активов повышена», — цитирует её PBS.

Йеллен также призвала инвесторов диверсифицировать свои вложения.

Ранее стало известно, что с 3 февраля ФРС возглавит бывший замминистра финансов Джером Пауэлл.

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