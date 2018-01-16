Индекс Dow Jones превысил рекордный уровень в 26 тысяч пунктов

Короткая ссылка
Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones впервые в истории превысил показатель в 26 тыс. пунктов во время торгов.

Об этом сообщает NBC.

«Dow впервые превысил отметку в 26 тыс.», — пишет телекомпания.

Предыдущий исторический рекорд фондового индекса составил 25 тыс. пунктов. Этого показателя он достиг во время торгов 4 января.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Мировая экономика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119