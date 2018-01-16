Индекс Dow Jones превысил рекордный уровень в 26 тысяч пунктов
Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones впервые в истории превысил показатель в 26 тыс. пунктов во время торгов.
Об этом сообщает NBC.
«Dow впервые превысил отметку в 26 тыс.», — пишет телекомпания.
BREAKING: Dow tops 26,000 for the first time.— NBC News (@NBCNews) 16 января 2018 г.
Предыдущий исторический рекорд фондового индекса составил 25 тыс. пунктов. Этого показателя он достиг во время торгов 4 января.
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