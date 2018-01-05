Индекс Dow Jones превысил рекордный уровень в 25 тысяч пунктов

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Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones впервые в истории превысил показатель в 25 тысяч пунктов во время торгов 4 января.

Об этом сообщает CBS.

Телекомпания отмечает, что уровня в 24 тысячи пунктов Dow Jones достиг 30 ноября прошлого года.

В октябре 2017 года американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) впервые превысил уровень в 23 тысячи пунктов.

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