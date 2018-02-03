В МИД Японии прокомментировали публикацию ядерной доктрины США

Токио поддерживает новую ядерную доктрину США, сообщил глава японского МИД Таро Коно.

«Япония высоко ценит последнюю ядерную доктрину, в которой чётко обозначена решимость США обеспечить эффективность их возможностей сдерживания, а также их приверженность обеспечить своих союзников, включая Японию, расширенным потенциалом сдерживания», — говорится в заявлении японского министра.

В пятницу, 2 февраля, Пентагон опубликовал американскую ядерную доктрину, в которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов.

Также в документе обозначаются планы по модернизации ядерной триады страны.